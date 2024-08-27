Лодка с двумя детьми и двумя взрослыми затонула на Волге

Лодка, в которой ехали двое взрослых и двое детей в возрасте 5 и 10 лет, затонула на Волге в районе Тольятти. Всем пассажирам удалось спастись. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили в Центральном МСУТ СК России.

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Согласно предоставленной информации, накануне днем маломерное судно, на борту которого находились четыре человека, затонуло из-за резкого поворота в акватории Саратовского водохранилища. Пострадавшим удалось самостоятельно выбраться на берег, где им была оказана необходимая помощь.

Как сообщили в Следкоме, по факту инцидента проводится проверка. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, в ближайшее время судно собираются поднимать со дна реки. При этом следователи готовятся возбудить уголовное дело о нарушении правил эксплуатации водного транспорта, говорится в материале.

Катер спасателей на воде, патрулировавший Москву-реку, перевернулся из-за неожиданно всплывшего бревна. В результате аварии сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы не пострадали. Катер патрулировал акваторию Курьяновской набережной, когда примерно в 17:00 произошла авария. Вовремя подоспевшее на помощь другое судно с коллегами спасателей, а также дополнительные меры предосторожности в виде надетых спасательных жилетов помогли избежать получения травм.