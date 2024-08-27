Четверо детей отравились хлором в бассейне Подмосковья

В Егорьевске возбуждено уголовное дело по факту отравления несовершеннолетних парами хлора в бассейне спортивно-развлекательного центра. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

© СК РФ по Московской области

По данным следствия, инцидент произошел 24 августа в бассейне спортивно-развлекательного комплекса в Егорьевске. Посетители почувствовали резкое недомогание. Из бассейна были госпитализированы четверо детей. В медицинском учреждении у них диагностировали токсическое отравление парами хлора.

Также установлено, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормативам по содержанию хлоридов, а воздух в помещении по содержанию озона. По данным РЕН ТВ, сотрудники центра сообщили посетителям, что в помещении бассейна произошел сбой в работе оборудования.

До этого сообщалось, что под Уфой шесть взрослых и один ребенок отравились парами хлора после посещения бассейна. Инцидент произошел в Князево, семь человек ночью отправились купаться в бассейне. Спустя непродолжительное время, все почувствовали недомогание. После оказания первой медицинской помощи всех отпустили на амбулаторное лечение.