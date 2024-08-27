Мосгорсуд признал законным арест Анжелы Цырульниковой, проходящей по уголовному делу о мошенничестве в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Тем самым апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы на решение Хамовнического районного суда Москвы об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Оснований для освобождения фигурантки дела нет, поэтому ее оставили в СИЗО, отметили в пресс-службе.

Цырульникова была курьером аферистов, которая получила от Долиной деньги и перевела их сообщникам, считает следствие. Сама она заявила, что не знала о работе на мошенников. Телефонные мошенники похитили у артистки 200 миллионов рублей, заставив продать квартиру в центре Москвы. Следствие считает, что аферисты звонили с Украины.