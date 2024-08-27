Младенец несколько дней пролежал рядом с телом умершей матери

Младенца рядом с мертвой матерью нашли в квартире в Мурино

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Вернувшийся с вахты мужчина обнаружил в квартире свою мертвую супругу. В настоящее время ребенок находится в больнице под наблюдением медиков.

В тихом городке Мурино Ленинградской области произошла трагедия: молодая мать найдена мертвой в своей квартире, а рядом с ней лежал ее грудной ребенок. Об этом стало известно из сообщений РЕН ТВ.

По информации телеканала, супруг женщины, вернувшийся с вахты, обнаружил тело своей жены. Он не мог связаться с ней с вечера 24 августа и, обеспокоенный, решил вернуться домой. К сожалению, его опасения подтвердились.

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Предварительно, причиной смерти женщины стала сердечная недостаточность. Во время беременности она жаловалась на дискомфорт в груди, но, к сожалению, врачи не обнаружили никаких патологий.

В момент трагедии грудной ребенок, видимо, самостоятельно выбрался из кроватки и упал на пол, где и пролежал рядом с бездыханной матерью. Младенец долгое время находился на холодном полу и успел простудиться.

Напомним, в 4-комнатной квартире дома, расположенного на Комендантском проспекте (север Санкт-Петербурга), лежали безжизненные тела трех сестер. В полицию об этом сообщил местный житель, который решил навестить своих родственниц.