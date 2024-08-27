ФСБ возбудила дела против семи проникших в Суджу журналистов

ФСБ возбудила уголовные дела в отношении журналиста Deutsche Welle* (признано в России СМИ-иноагентом) и корреспондента украинского канала 1+1, незаконно проникших в Суджу. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет ТАСС.

По данным спецслужбы, уголовные дела расследуются по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору), наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы.

«Возбуждены уголовные дела в отношении журналиста немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle* Коннолли Николаса Симона и корреспондента украинского телеканала «1+1» Нагорной Натальи Викторовны, незаконно пересекших государственную границу РФ и осуществивших видеосъемки в районе населенного пункта Суджа Курской области», - говорится в заявлении.

При этом в Центре общественных связей ФСБ России уточнили, что с 17 августа за незаконное пересечение границы уголовные дела возбуждены в отношении семи иностранных журналистов.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против двух итальянских журналистов из-за незаконного пересечения границы в Курской области. Итальянская телекомпания RAI показала кадры с журналистами в приграничных районах в сопровождении украинских военных. Позже американская газета The Washington Post сообщила о поездке своих журналистов и фотографа в город Суджа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь предупредила, что российские власти будут отдельно рассматривать каждый случай нелегального посещения Курской области иностранными журналистами.

*издание признано в России СМИ-иноагентом.