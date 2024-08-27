Уровень воды в реке Хосте в Сочи достиг опасных отметок

В Хостинском районе Сочи за ночь выпало не менее 125 мм осадков, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, в реке Хосте уровень воды достиг опасных отметок.

«За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы. От жителей поступали сообщения о подтоплениях территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях», — написал Прошунин.

По его словам, спасатели расчищали территории и откачивали воду. К работам привлекли 60 человек, было задействовано 38 единиц техники. Прошунин добавил, что в настоящее время погода нормализовалась, инфраструктура города работает штатно.

Ранее власти Сочи временно закрыли пляжи Приморской набережной для купания из-за ухудшения погоды. МЧС России предупредили о неблагоприятных погодных условиях, сопровождаемых грозами, ливнями и смерчами. Администрация также приняла ряд других мер, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих. В частности, был ограничен выход маломерных судов в море.