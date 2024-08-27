В Якутии лес горит на площади 375 тысяч гектаров. На территории региона зафиксировано 30 природных пожаров, сообщили «Интерфаксу» в республиканском главке МЧС России. Там уточнили, что сложная обстановка складывается на территории Верхневилюйского, Верхоянского, Абыйского, Олекминского и Вилюйского районов. Задымленности в населенных пунктах нет.

За сутки ликвидировано 14 пожаров на площади около 17,7 тыс. га, локализовано 10 на площади свыше 155,8 тыс. га. На тушение привлекалось 876 человек и 75 единиц техники.

Пожароопасный сезон начался в Якутии с 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.