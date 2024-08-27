Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи

Экипажи восьми воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ливня в Сочи. Информация об этом появилась в Telegram-канале воздушной гавани.

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Отмечается, что речь идёт об аэропортах в Минеральных Водах и Грозном.

Самолет авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку

«Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании», — говорится в сообщении.

Ранее поступала информация, что на Солнце произошло девять мощных вспышек 23 августа.

Также в Челябинской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий до 28 августа.