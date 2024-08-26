Пилот или любовница: кто на самом деле сдал Дурова французским властям

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал не искать политическую подоплеку в задержании Павла Дурова и заявил, что основатель Telegram взят под стражу в рамках судебного расследования. Причины, по которым миллиардер оказался в Париже, остаются неизвестными. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что к операции по поимке Павла приложили руку США. Кто сдал бизнесмена западным спецслужбам, при чем тут сопровождавшая его девушка и что ждет Дурова дальше — в материале NEWS.ru.

Последние новости о задержании Дурова во Франции

Дуров был взят под стражу в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. С тех пор почти вся информация о задержании основателя Telegram исходила только от французских СМИ, а официальные органы Пятой республики предпочли хранить молчание. По сведениям канала LCI, Дуров был схвачен около 20:00. Он прибыл на частном джете из Азербайджана, на борту самолета с ним находились женщина и телохранитель.

Вучич прокомментировал арест Дурова

Согласно версии канала TF1, правоохранительные органы Франции считают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества из-за недостаточной модерации в Telegram и отказа сотрудничать с силовыми ведомствами. Канал утверждает, что россиянину с французским гражданством могут быть предъявлены обвинения, связанные с различными правонарушениями, включая терроризм, отмывание денег и распространение детской порнографии. После задержания Дурова поместили в миграционную тюрьму на территории Ле Бурже, а вечером в воскресенье продлили срок пребывания под стражей.

Макрон не уточнил, какие конкретно преступления вменяются Дурову. Однако он заявил 26 августа: «Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется. В условиях верховенства закона в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав».

Агентство Reuters со ссылкой на французскую полицию сообщило, что расследование в отношении Дурова ведет подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Предполагается, что он будет оставаться под стражей как минимум до 28 августа.

Французская прокуратура выпустила пресс-релиз о задержании основателя Telegram, в котором сообщается, что Павел Дуров взят под стражу в рамках расследования 12 преступлений.

Кто «заказал» задержание Дурова

Знал ли Дуров, что во Франции его могут задержать, неизвестно. Один из следователей по его делу рассказал агентству AFP, что удивился решению основателя Telegram прилететь в Париж. При этом близкий к следствию источник предположил, что россиянин отправился в эту страну из-за «чувства безнаказанности».

Есть и другая версия — Дуров не знал, где приземлится его самолет. Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru допустил, что пункт назначения Embraer Legacy, зафрахтованного разработчиком, мог быть иным. Однако более вероятна теория, что в Пятую республику Павла привели какие-то дела, полагает собеседник.

«Наиболее вероятно, что он знал, что летит во Францию, но у него были там какие-то договоренности. Ему обещали какую-то встречу и заманили таким образом. В последний момент он мог попытаться улететь обратно, но был арестован прямо в самолете», — предположил политолог.

Telegram-канал «Кровавая барыня» выдвинул теорию, что Дуров мог специально полететь в Париж и сдаться спецслужбам, с которыми у него уже несколько лет продолжается конфликт. Однако бывший пресс-секретарь основателя Telegram Георгий Лобушкин рассказал «Известиям»: это не в характере Павла. По его словам, Дуров — осторожный человек, который намеренно не полетел бы туда, где его могут задержать. В беседе с NEWS.ru Лобушкин подтвердил свою версию, что операция — дело рук спецслужб. При этом, считает он, выгодоприобретателей стоит искать не во Франции, а в США.

Такого же мнения придерживается военный эксперт выпускник Высшей дипломатической академии Франции Александр Артамонов. «За общую кибербезопасность Западной Европы отвечает Агентство национальной безопасности США, объединяющее все базы данных всех стран НАТО. А так как Дуров имеет отношение к кибербезопасности, то дело было на 100% согласовано с Вашингтоном», — допустил он в разговоре с NEWS.ru.

Причастен ли экипаж к задержанию Дурова

Согласно данным сервиса FlightRadar, летевший из Баку джет Дурова резко сменил траекторию над французским городом Реймс и направился на юг Франции. Однако через пять минут после этого борт снова вернулся на прежний маршрут и уже вскоре сел в Париже.

По мнению Артамонова, пилот не мог выполнить этот маневр самостоятельно — он должен был получить указание на смену курса.

«Однако диспетчер, который направляет самолеты, не дал на это разрешения. Так что, когда самолет входил в воздушное пространство Франции, были получены все санкции на задержание Дурова. Скорее всего, он был в курсе, но поделать уже ничего не мог», — полагает собеседник NEWS.ru.

Заслуженный летчик РФ Владимир Попов в разговоре с NEWS.ru предположил, что члены экипажа Embraer Legacy могли содействовать западным силовикам в операции по задержанию Дурова.

«Существуют моменты, когда спецслужбы могут проконтролировать летчика, в том числе на чем-то „подловить“ и потом поставить определенные условия. Не исключено, что американцы специально провели такую операцию. Пилот мог и не садиться в Париже, но его могли заставить выполнить определенную миссию. Маловероятно, что имела место случайность, при которой пилот вдруг ослушался бы своего главного пассажира. Скорее всего, была проведена специальная операция, а летчик выполнил поставленную ему задачу», — предположил эксперт.

Почему на борту с Дуровым оказалась девушка

Личность женщины, которая находилась с основателем Telegram на борту Embraer Legacy, официально не раскрывалась. Канал Baza сообщил, что ею могла быть 24-летняя Юлия Вавилова — геймер, блогер и криптоинвестор. В соцсетях девушки появлялись фото из тех же локаций, которые посещал Дуров. Так, 27 июня она опубликовала снимок из Казахстана — предприниматель посещал эту страну в этот же период. 16 августа Вавилова показала кадры из Азербайджана. Павла на этих фотографиях не было.

Согласно данным Baza, с 24 августа Юлия не выходит на связь с семьей и не появляется в Сети. Эту информацию прессе подтвердили ее родственники. Отец Вавиловой сообщил, что в последний раз общался с дочерью в начале месяца и поздравил ее с днем рождения. По его словам, у спутницы Дурова были планы посетить Францию. Судьба Юлии сейчас неизвестна.

Марков сравнивает историю задержания Дурова с убийством Бориса Немцова. 55-летний политик был застрелен ночью 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в столице. В этот момент с ним рядом находилась 23-летняя украинская модель Анна Дурицкая.

«Есть все основания предполагать, что к убийству Немцова причастна его спутница. Даже известно, что он был одет во все черное, а она была специально во всем белом. Она вскоре уехала на Украину и сейчас находится под защитой местных спецслужб. Есть основания полагать, что операцию провела Служба безопасности Украины, чтобы вызвать массовые протесты в России, а сообщницей выступила Дурицкая, которая навела на него убийц», — считает Марков.

Однако причастность Юлии Вавиловой к задержанию Дурова эксперт считает маловероятной. Марков уверен, что у западных спецслужб были и другие инструменты для осуществления этой операции.

«Для ареста Дурова в помощи со стороны этой Вавиловой не было необходимости. Вот от кого была необходима помощь, так это, по всей видимости, от экипажа. Они, видимо, вышли на экипаж, заменили его как-то», — предполагает Марков.

Президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru рассказал, что в арсенале спецслужб есть такой метод, как «медовая ловушка».

«Это когда подставляют какую-то симпатичную девушку, в которой заинтересован объект, и его куда-то вытаскивают — в место, куда женщина якобы его приглашает. Но в ситуации с Дуровым мне с трудом верится, что для такого богатейшего человека можно приготовить какую-то ловушку», — считает эксперт.

Что будет дальше с Павлом Дуровым

По мнению Артамонова, операция по задержанию основателя Telegram окажется результативной для зарубежных силовых структур, а ее результаты скажутся на работе мессенджера.

«К сожалению, за несколько суток из Дурова вытянут всю информацию, которой он располагает. Не в качестве разработчика, а в качестве пользователя. Кроме того, серверы находятся в ОАЭ. Так что Дуров может добровольно пойти на сотрудничество со следствием. Telegram используется для работы за рубежом, будет тяжелее связываться с людьми, дружественными России. Кроме того, военные коммуникации ВС РФ могут также присутствовать в этом мессенджере. Даже если речь не идет о гостайне, они могут оказаться под угрозой. Очень многое можно извлечь из личных писем», — сказал он.

Гончаров считает, что финансовое положение Дурова дает ему некоторое преимущество перед преследователями.