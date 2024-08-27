В Сочи из-за ливня подтопило участок федеральной трассы

В пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю заявили о сходе крупного оползня на дорогу в Сочи во время ливней.

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, ЧП произошло в районе села Красная Воля Хостинского района.

«На главную дорогу, ведущую в село, сошла грязе-каменная масса. Автомобильная дорога, подъезд к селу Красная Воля, километр 1+600, примерный объём грунта с камнями и поваленными деревьями, находящийся на проезжей части более 100 куб. м», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже устраняют последствия ливней.

Ранее сообщалось, что экипажи восьми воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ливня в Сочи.