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Дурова оставили под стражей во Франции до среды

Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено до среды, сообщают французские СМИ.

Дурову продлили срок содержания под стражей
© globallookpress.com

Французские СМИ ссылаются на источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

В NYT заявили о необычном характере заявления Макрона о задержании Дурова

Напомним, Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.

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