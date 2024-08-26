Дурову продлили срок содержания под стражей

Содержание под стражей основателя Telegram Павла Дурова во Франции продлено до среды, сообщают французские СМИ.

Французские СМИ ссылаются на источник, знакомый с ситуацией, передает РИА «Новости».

В NYT заявили о необычном характере заявления Макрона о задержании Дурова

Напомним, Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвинили в 12 преступлениях. Хотя французские лидеры обычно воздерживаются от комментариев на ранних стадиях уголовного расследования, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова не имеет политической подоплеки.