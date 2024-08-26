Площадь пожара в Крыму выросла до 150 гектаров
Площадь пожара в Крыму у Феодосии и поселка Орджоникидзе выросла до 150 гектаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике Крым.
«На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что тушение пожара осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода. Вертолеты Ми-8 МЧС произвели 42 сброса воды общим объемом 210 тонн. Возгорание произошло на горе Тепе-Оба.
Ранее трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму временно перекрыли из-за лесного пожара.
«Из поселка Орджоникидзе до Феодосии и села Виноградное можно проехать через села Южное и Насыпное», — сообщили в минтрансе региона.