Площадь пожара в Крыму выросла до 150 гектаров

Площадь пожара в Крыму у Феодосии и поселка Орджоникидзе выросла до 150 гектаров. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике Крым.

«На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что тушение пожара осложняют сильный порывистый ветер и жаркая сухая погода. Вертолеты Ми-8 МЧС произвели 42 сброса воды общим объемом 210 тонн. Возгорание произошло на горе Тепе-Оба.

Ранее трассу Феодосия — Орджоникидзе в Крыму временно перекрыли из-за лесного пожара.