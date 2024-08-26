Сосед застрелил героя телепередачи "Дело для репортера"

Конфликт между двумя соседями закончился убийством одного из них. Как сообщает Moja Ostroleka, застреленный - 47-летний Мирослав (фамилию убитого польские СМИ не указывают), герой одного из выпусков телепрограммы "Дело для репортера" (Sprawa dla reportera).

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Шоу выходит с 1983 года, в рамках передачи ведущие пытаются решать, в том числе, бытовые проблемы.

Убитый стал героем "Дела" в 2022 году, рассказав, что жена нашла себе нового мужчину и выгнала его из дома. В результате бедолага вынужден жить в трейлере.

Подозреваемый - 52-летний сосед Мирослава Яцек Г., которого "все считали неудачником, живущим в каком-то своем мирке". Отмечено, что несколько лет назад в доме Яцека начался пожар, и именно Мирослав помогал ему в трудной ситуации.

Конфликт соседей произошел в пятницу под Щитно, в результате Яцек застрелил Мирослава из незарегистрированного пистолета. Что послужило причиной разногласий мужчин - не установлено.

Труп убитого остался лежать перед домом. Его обнаружил прохожий, он и вызывал полицию.