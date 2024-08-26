Швейцарские туристы взломали кабину машиниста в метро Петербурга

Два швейцарских туриста из любопытства пробрались в кабину машиниста в метро Санкт-Петербурга, пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в воскресенье, 25 августа.

Молодые люди проникли внутрь кабины машиниста в последнем вагоне поезда с тем, чтобы изучить электронную панель управления. Исследование продлилось всего один перегон — на следующей станции туристов встретили сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские доставили гостей северной столицы в участок, проверили у них документы. Затем, после профилактической беседы, отпустили.

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В ходе общения со стражами порядка один из задержанных рассказал, что работает на родине в метрополитене и ему было очень интересно посмотреть на рабочее место российских коллег.

Напомним, что в Швейцарии метро есть только в Лозанне. В городе две ветки. Одна наземная (M1), была открыта 24 мая 1991 года, соединяет центр города с пригородом Ренан, кампусами университета и Федеральной политехнической школы.

Вторая (М2) — в основном подземная, полностью автоматическая — поезда с резиновыми шинами ходят без машинистов.