Призывавшему к убийствам русских экс-послу Украины вынесли приговор

Басманный суд Москвы приговорил бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского к шести годам колонии заочно. Его признали виновным в разжигании ненависти и вражды. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, в августе 2022 года Врублевский находился в должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан.

Украинский посол оскандалился, призывая убивать русских

В интервью глава дипмиссии сделал заявление, формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России: призвал «убивать русских как можно больше». Видеозапись интервью была размещена в интернете в широком доступе.

«Суд приговорил: признать Врублевского виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор считать заочным», — отметил судья Тимур Вахрамеев.

В связи с тем, что Врублевский скрывается от следствия, он был объявлен в международный розыск, уточнили в суде.