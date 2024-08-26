Дурову предъявили обвинение во Франции

Прокуратура Парижа предъявила обвинение основателю Telegram Павлу Дурову, который ранее был задержан во Франции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению французской прокуратуры, Дурова обвиняют в 12 преступлениях. При этом дело в его отношении было открыто еще 8 июля. Помимо этого в прокуратуре сообщили, что Дуров может выйти на свободу уже 28 августа — в этот день закончится срок его задержания.

Павел Дуров был задержан во Франции 24 августа, когда предприниматель выходил из самолета в аэропорту Франции Ле-Бурже. По версии обвинения, Дуров является соучастником преступной деятельности, которая ведется в Telegram, поскольку основатель мессенджера отказывается сотрудничать с властями и недостаточной модерирует каналы в приложении. По предъявленным обвинениям Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.