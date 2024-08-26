Площадь природного пожара под Феодосией в Крыму составляет 150 га, пожарные не допустили перехода огня на село Южное, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц спецтехники

Ранее в МЧС сообщили, что к масштабному пожару привело возгорание сухой растительности в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии.

Изначально площадь природного возгорания составляла 15 га, но она быстро увеличилась до 45 га. В целях безопасности были эвакуированы жители ближайших СНТ.

В курортном поселке Крыма лесной пожар повредил два дома

За два дня вертолеты Ми-8 уже сбросили 210 тонн воды, отметили в ведомстве. Воду набирают из моря, рукавные линии прокладывают с помощью автомобилей высокой проходимости.