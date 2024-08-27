В МЧС заявили о стабилизации ситуации с лесным пожаром под Феодосией

В пресс-службе МЧС России заявили о стабилизации ситуации с лесным пожаром под Феодосией.

«Ситуация с лесным пожаром под Феодосией стабилизируется. За ночь площадь не увеличилась», — говорится в Telegram ведомства.

Уточняется, что за сегодня авиация МЧС России уже сбросила 50 т воды, а всего сброшено более 550 т.

Тушением возгораний продолжают заниматься более 500 специалистов и 150 единиц техники.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что лесной пожар под Феодосией в Крыму местами переходит в верховой.