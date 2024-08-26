Серебрякова*, подорвавшего машину в Москве, внесли в перечень террористов

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков* внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в Росфинмониторинге.

— Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г.р. с. Солодча Ольховского района Волгоградской области, — следует из списка ведомства.

Евгений Серебряков* прислуживал на богослужениях в грекокатолическом приходе, но его деяние несовместимо с христианской верой. Об этом заявил генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве, священник Кирилл Горбунов.

Алексей Серебряков, брат обвиняемого, сообщил, что не будет общаться с родственником. По его словам, виновный должен был понимать, какой ущерб он причиняет семье. Он раскрыл, что Серебряков* был в Польше в рамках работы в католической церкви, когда отношения с западными странами были уже натянутые.

На севере Москвы утром 24 июля взорвалась машина Toyota Land Cruiser, в которой были два человека. Внедорожник был заранее заминирован. Что известно о случившемся, какой мотив был у преступника и кем являлся подрывник — в материале «Вечерней Москвы».

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.