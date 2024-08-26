ФСИН прокомментировала информацию об участии Хусинова в захвате заложников в ИК-19

Осужденный Темур Хусинов не принимал участия в захвате заложников в ИК-19. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе Волгоградского управления ФСИН.

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— Осужденный Хусинов Т. действительно не принимал участия в захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области 23 августа. УФСИН России по Волгоградской области сообщит матери осужденного о его местонахождении в установленном законом порядке, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее мать заключенного колонии ИК-19 в Волгоградской области Темура Хусинова, который может быть причастен к захвату заложников в исправительном учреждении, заявила, что на распространяемых в Сети кадрах нет ее сына. По словам женщины, через два месяца он должен был выйти на свободу, теперь она хочет получить данные о его местонахождении.

В пятницу, 23 августа, несколько заключенных начали захват исправительной колонии № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области. В результате инцидента несколько человек были убиты, еще несколько пострадали. Что известно о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».