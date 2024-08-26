В Петербурге задержали иностранцев, проникших в кабину машиниста в метро

Двое граждан Швейцарии из любопытства проникли в кабину машиниста поезда в петербургском метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Все случилось накануне вечером на станции «Рыбацкое» Невско-Василеостровской линии. Как говорится в публикации, молодые люди открыли дверь в кабину с помощью четырехгранного ключа и оказались внутри, но вскоре были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.

Оказалось, что один из туристов работает в родной Швейцарии в метро, поэтому не смог совладать с любопытством и решил изучить устройство местной подземки. Иностранцы, с их слов, не подозревали, что подобный осмотр может быть запрещен.

В полиции рассказали задержанным о правилах поведения в петербургском метро и отпустили их после проверки документов.