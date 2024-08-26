ФСБ обнаружила подпольное казино в колонии ИК-14 Ростовской области

В исправительной колонии ИК-14 Ростовской области заключенный организовал незаконные азартные игры. В отношении него возбуждено уголовное дело. Изъяты карты, фишки, телефон и сим-карты. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

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— УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУФСИН России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность по организации и проведению незаконных азартных игр на территории ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области, — говорится в сообщении.

В отношении заключенного возбудили уголовное дело по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Уточняется, что он также вел списки играющих, записывал результаты игр, дважды в месяц переводил деньги на банковские счета, передает ТАСС.

Заключенные в колонии ИК-19 в Волгоградской области могли купить различные товары и услуги за деньги, включая мобильные телефоны, дополнительные передачи, свидания и технику. До 2021 года заключенные имели возможность приобрести практически любой телефон — от простых кнопочных аппаратов до современных смартфонов. Заключенные могли получать дополнительный доход через определенных лиц. Более того, на территории колонии якобы был установлен самогонный аппарат, с помощью которого заключенные производили спиртное.