Экс-мэра россиского города приговорили к 12 годам колонии

Свердловский районный суд города Белгорода приговорил бывшего мэра Старого Оскола Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 20 млн рублей за получение взяток. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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"Суд приговорил Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 20 млн рублей и запрету на 10 лет работать в органах власти", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, бывший глава администрации Старооскольского городского округа Сергиенко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере).

Установлено, что Сергиенко в период с декабря 2017 года по апрель 2021-го получил от руководителей двух коммерческих организаций взятки в виде услуг имущественного характера, а также право на 1/3 доли объекта незавершенного строительства площадью свыше 4 тыс. кв. м. Указанные услуги и имущество общей стоимостью более 31 млн рублей получены чиновником за создание благоприятных условий для деятельности юридических лиц, а также за общее покровительство.