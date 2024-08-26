Бывший замминистра энергетики России Петра Бобылева задержали за нападение на курьера. Он кинул в голову доставщика «Ламоды» Андрея бутылку шампанского. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Пострадавший написал заявление в полицию. 25 августа в 23:00 он выдал заказ и ехал на служебной машине по двору, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. По словам курьера, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского.

Когда пострадавший поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него кричать, потому что тот не включил фары и чуть их не сбил. Бобылев стал плеваться в окно, а потом швырнул бутылку в стекло со стороны водителя.

Осколки попали в голову курьера, в больнице ему зашили ухо. Экс-замминистра доставили в отдел полиции, передает Telegram-канал.