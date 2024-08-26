Москвича задержали после знакомства с девушкой на крыльце участка полиции

В Москве 29-летнего мужчину задержали прямо на крыльце полицейского участка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в центре столицы. Мужчина покинул полицейский участок — его отпустили после задержания на Тверской улице, где он нецензурно выражался и сопротивлялся правоохранителям — и на крыльце отделения познакомился с девушкой, которой пожаловался на работу полиции. Нелестные высказывания о стражах правопорядка случайно услышал сотрудник отделения, который стоял рядом. Так что нарушителя тут же задержали повторно и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве и отправили его под арест на 15 суток.

По информации издания, задержанный учился в духовной семинарии и служил в церкви. Мужчина уже не первый раз оказывается в поле зрения правоохранителей: в 2022 году он, двигаясь на самокате, наехал на пешехода, а потом сломал ему нос.