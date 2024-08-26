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Последствия атаки беспилотников в Саратовской области: кадры с места

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Последствия попадания обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом
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Последствия попадания обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом 
© ТАСС
Обстановка у жилого дома, поврежденного в результате попадания обломков беспилотника
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Обстановка у жилого дома, поврежденного в результате попадания обломков беспилотника 
© ТАСС
Последствия падения БПЛА на жилой дом в Энгельсе
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Последствия падения БПЛА на жилой дом в Энгельсе 
© ТАСС
Обстановка у жилого дома, поврежденного в результате попадания обломков беспилотника
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Обстановка у жилого дома, поврежденного в результате попадания обломков беспилотника 
© ТАСС

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Обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии
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Обломки ликвидированных дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии 
© РИА Новости
Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
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Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области 
© РИА Новости
Автомобиль реанимации возле жилого дома в Энгельсе, поврежденного после атаки ВСУ
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Автомобиль реанимации возле жилого дома в Энгельсе, поврежденного после атаки ВСУ 
© РИА Новости
Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области
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Последствия атаки беспилотников в Саратовcкой области 
© РИА Новости
Последствия попадания обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом
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Последствия попадания обломков беспилотника в многоэтажный жилой дом 
© ТАСС

Два жилых дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области. Обломки одного из летательных аппаратов попали в 38-этажный дом в ЖК Volga Sky. Также повреждена многоэтажка на улице Пушкина в Энгельсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время налета БПЛА пострадали четыре человека.

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По данным Минобороны, только над Саратовской областью силы ПВО сбили девять летательных аппаратов. Всего же за минувшую ночь уничтожили военные уничтожили 20 украинских беспилотников.

По информации Mash, ВСУ использовали в налете БПЛА «Бобер». Они способны совершать полеты дальностью около 800 километров, а их максимальная скорость составляет 150 километров в час.

Последствия украинской атаки на Саратовскую область — в галерее «Рамблера».

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