Последствия атаки беспилотников в Саратовской области: кадры с места

Два жилых дома получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Саратовской области. Обломки одного из летательных аппаратов попали в 38-этажный дом в ЖК Volga Sky. Также повреждена многоэтажка на улице Пушкина в Энгельсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время налета БПЛА пострадали четыре человека.

«Одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии в одно из лечебных учреждений города Саратова. Троим пострадавшим оказана помощь на месте», — рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

По данным Минобороны, только над Саратовской областью силы ПВО сбили девять летательных аппаратов. Всего же за минувшую ночь уничтожили военные уничтожили 20 украинских беспилотников.

По информации Mash, ВСУ использовали в налете БПЛА «Бобер». Они способны совершать полеты дальностью около 800 километров, а их максимальная скорость составляет 150 километров в час.

Последствия украинской атаки на Саратовскую область — в галерее «Рамблера».