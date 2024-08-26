На Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) зафиксировано возгорание технологического оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.

В ГУ МЧС заявили, что площадь пожара там составляет 1 тыс. квадратных метров. Губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил в своем Telegram-канале, что ситуация на Омском НПЗ находится под контролем. Он проинформировал о ведении на месте работ по локализации возгорания. Данные о пострадавших и причины пожара уточняются, добавил губернатор.

На предприятии сообщили ТАСС, что двум пострадавшим на Омском НПЗ уже удалось оказать помощь на месте. Также стало известно, что завод работает в штатном режиме.

Омским НПЗ владеет «Газпром нефть». Данный нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим в стране. На предприятии производят каждый шестой литр российского бензина и дизельного топлива пятого экологического класса. Объем переработки завода составляет более 21 миллиона тонн нефти в год.

В минувшую субботу министр экологии и природных ресурсов республики Крым Ольга Славгородская сообщила о пожаре в заповеднике Национальный парк «Крымский». Он располагается на территории таких муниципальных образований, как городские округа Ялта и Алушта, Симферопольский и Бахчисарайский районы.

В пятницу в городе Пролетарск в Ростовской области начался второй крупный пожар. К тому моменту в населенном пункте почти неделю тушили другое возгорание на нефтебазе.