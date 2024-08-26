Стало известно о состоянии москвича, выбросившего из окна жену и сына

Подозреваемый в выбрасывании из окна 16-го этажа в ЖК «Лефортово парк» жены и годовалого сына москвич вышел из комы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, скоро мужчину должны допросить.

По предварительной информации, у него сильное отправление антидепрессантами. В квартире семьи нашли полупустой блистер с препаратом.

Ранее стало известно, что накануне, 25 августа, из окна ЖК «Лефортово парк» выпал двухлетний ребенок. Вскоре из того же окна упала женщина. Согласно информации Telegram-канала Baza, погибшую звали Милена Липатова. При этом подозреваемый продолжал кидать из окна различные предметы.

Стали известны подробности задержания мужчины в ЖК «Лефортово»

Полиция смогла ворваться в квартиру, где забаррикадировался подозреваемый, и задержать его. Мужчина отказался добровольно открывать дверь полицейским. Также в квартире Липатова, из окна которой он, предположительно, выбросил свою жену и ребенка, были обнаружены странные записки. Отмечается, что это были несвязные фразы без какого-либо смысла, а также рисунки.

Столичный главк Следственного комитета РФ показал кадры осмотра в квартире. На записи видно, как специалисты внимательно изучают помещение и делают необходимые пометки. Также в СК отметили, что по факту происшествия на юго-востоке столицы было возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают работать на месте происшествия.