Суд начнет рассмотрение дела француза Винатье* 3 сентября

Замоскворецкий суд Москвы 3 сентября начнет рассмотрение уголовного дела гражданина Франции Лорана Винатье (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента в РФ.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом ТАСС стало известно из электронной картотеки дел суда.

"Назначено судебное заседание на 3 сентября 2024 года на 12:00", - следует из картотеки.

21 августа прокуратура сообщила о передаче дела Винатье в суд, оно уже поступило в Замоскворецкий суд Москвы.

Лоран Винатье, являющийся сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" (Centre for Humanitarian Dialogue) был задержан в Москве в начале июня. Как сообщили тогда в ФСБ, он собирал в России сведения военного характера, которые могли быть использованы в ущерб безопасности. После задержания Винатье признал вину в неисполнении обязанностей иноагента.

*признан в РФ иноагентом