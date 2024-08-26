Жителю Москвы вынесен приговор за продажу поддельных презервативов

Жителя столицы приговорили к 4 годам условно за попытку продажи 7,2 тысяч пачек поддельных презервативов. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в правоохранительных органах.

Мужчина пытался продать контрацептивы через Интернет. Полиция поймала его с поличным, когда он пытался продать изделия.

В России презервативы признаны медицинскими изделиями и подлежат обязательной сертификации. В суде продавец полностью признал свою вину, передает РИА Новости.

Недавно семья из Подмосковья заказала через маркетплейс Ozon ноутбук, но вместо него в упаковке оказался топор. Тем не менее в компании отказались возвращать товар. В беседе с «Вечерней Москвой» представители Ozon заявили, что в ближайшее время вернут покупателям стоимость товара.

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал россиянам о том, по каким признакам можно отличить контрафактную продукцию. По словам специалиста, в первую очередь следует обратить внимание на наличие маркировки «Честный знак» и матричного кода на товаре.