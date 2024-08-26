В Лондоне из горящей многоэтажки эвакуировали более 100 человек

Около 225 пожарных задействованы в тушении пожара в доме на востоке Лондона, из здания эвакуированы более 100 человек. Об этом сообщила Лондонская пожарная служба.

По ее информации, возгорание произошло ночью в районе Дагенем в одной из квартир высотного здания. В нем располагаются как квартиры, так и офисы. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 02:44 (04:44 мск), и уже спустя пять минут прибыли первые расчеты. Для тушения пожара, охватившего временные леса, возведенные вокруг ремонтируемого здания, и крышу, использовались насосно-рукавные системы, подающие воду на высоту более 30 м.

Как отметили в пожарной службе, была проведена операция по эвакуации жителей горящего дома. Среди десятков людей, покинувших ночью здание, есть дети. Сейчас на месте ведется "значительная поисково-спасательная операция". Врачи сообщают, что помощь на месте была оказана двум пострадавшим, двум потребовалась госпитализация.

Пожарная служба описывает горящее здание как проблемное. В прошлом инспекторы выявили в нем большое число нарушений. Как сообщает телеканал Sky News, здание было облицовано не огнеупорной плиткой, для ее замены и были возведены леса.

Замена дефектной плитки ведется по всей Англии после лондонской трагедии в июне 2017 года. Тогда в результате пожара в 24-этажном здании Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, погибли 72 человека. Пожар начался на нижних этажах, где в одной из квартир загорелся холодильник. Пламя по легко воспламеняющимся панелями внешней облицовки быстро распространилось до самого верха здания, охватив весь дом.