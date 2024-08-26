Суд закрыл от СМИ заседание по делу обвиняемой в убийстве подопечного

Судья Свердловского областного суда удовлетворил ходатайство гособвинения и закрыл от СМИ заседание по делу опекуна Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве пятилетнего Далера Бобиева, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"[Суд] постановил удовлетворить ходатайство государственного обвинителя и продолжить <…> в закрытом судебном заседании", - сказал судья.

В пресс-службе Свердловского областного суда уточнили, что процесс был закрыт в связи с тем, что могут быть разглашены сведения об интимных сторонах жизни несовершеннолетних либо сведения, унижающие честь и достоинство несовершеннолетних.

В понедельник в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела. Подсудимая обвиняется в 62 преступлениях, связанных с незаконным лишением свободы, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, вовлечением несовершеннолетнего в тяжкое преступление, убийством малолетнего, истязаниями и мошенничеством при получении выплат. Второй подсудимый - племянник Наумовой Даниил Егольников, который обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением.

В июне 2023 года опекун мальчика заявила о его пропаже, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали масштабные поиски. Позднее тело ребенка было обнаружено, Наумову задержали по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами.

Следствие возбудило два уголовных дела - о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также об убийстве. По версии следствия, опекун ребенка избила его металлической ложкой для обуви, затем погрузила в ванну с холодной водой и утопила. После этого тело ребенка было спрятано в спортивной сумке в гараже.