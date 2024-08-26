В Челябинской области спасли туриста, сорвавшегося с 30-метровой скалы

В Челябинской области спасли 30-летнего мужчину, который сорвался со скалы во время фотосессии и упал в озеро Тургояк. Об этом сообщает поисково-спасательная служба региона. Инцидент произошел на склоне горы Крутики, 30-летний мужчина фотографировался на обрыве, подошел слишком близко к краю и сорвался с высоты 30 метров. Турист упал в озеро Тургояк и получил незначительные травмы. Он смог выбраться из воды на сушу самостоятельно, но оказался в ловушке между водой и отвесной скалой. На помощь пострадавшему пришли спасатели, они подплыли к мужчине на лодке, эвакуировали его на берег, где передали бригаде скорой медицинской помощи. До этого сообщалось, что в Сочи спасатели помогли 17-летнему молодому человеку, который сорвался с высокой скалы над рекой. Подросток соскользнул с высоты 15 метров над водой вниз, но падая зацепился за ветки. Пострадавшего удалось обнаружить спустя час поисков, на высоте 7-8 метров над рекой. При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустили пострадавшего со скалы и по руслу реки вывели его к служебному автомобилю.