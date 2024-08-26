Стало известно о состоянии пострадавшей при атаке ВСУ на высотку в Саратове

Пострадавшая при атаке украинского дрона по высотке «Волга-Скай» в Саратове женщина получила множественные осколочные ранения и находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источников канала, женщина жила в квартире на 28 этаже, на которую пришелся удар беспилотника. Судя по кадрам с места происшествия, панорамные окна и двери выбило, а обломки засыпали все помещение, в том числе и кровать в спальне.

Сейчас пострадавшую продолжают оперировать. Известно, что она работает в компании, которая специализируется на монтаже отопительных систем и кондиционеров.

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Напомним, что ранним утром 26 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область. Губернатор региона Роман Бусаргин заявлял о попаданиях обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе.