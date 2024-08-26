У самолета с россиянами на борту сработал сигнал о столкновении с землей

У самолета российской авиакомпании NordStar сработал сигнал о столкновении с землей во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла 23 августа на борту летевшего из Сочи в Уфу Boeing 737-800. По данным источника, после вылета из курортного города пилоты доложили о ложном срабатывании системы предупреждения столкновения с земной поверхностью.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в авиагавань назначения. В результате самолет благополучно приземлился в башкирском аэропорту, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее у самолета этого же отечественного перевозчика произошла проблема с управлением в небе. Инцидент случился 22 августа с летевшим из Красноярска в Сочи Boeing 737-800.