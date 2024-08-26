В центре Москвы обвалился грунт

Обвал грунта произошел утром в понедельник, 26 августа, на Большой Никитской улице в Центральном округе Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». В настоящее время движение на участке ограничено. Согласно сервису «Яндекс Карты», никаких транспортных заторов на улице нет.

На месте уже работают экстренные службы, сколько времени потребуется на восстановление дорожного полотна — неизвестно. Также канал не сообщает, что стало причиной произошедшего.

Несколько дней назад на МКАД в Москве частично перекрывали движение из-за массовой аварии. Участниками столкновения утром 24 августа стали грузовой автомобиль, мини-фургон и легковая машина. На месте работали оперативные службы.

До этого стало известно, что крупнейший штраф за нарушение правил дорожного движения в России в 2024 году составил 400 тысяч рублей. В то же время средний размер наказания достиг 510 рублей. Среди самых популярных нарушений ПДД за семь месяцев года стало превышение скорости от 20 до 40 км/ч. На него пришлось порядка 32,2% от оплаченных штрафов. На втором месте оказалось неправильное использование ремней безопасности или мотоциклетных шлемов (4,5%), а на третьем — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (2,9%).