ФСБ задержала жителя Омска за связи с СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Омска, подозреваемого в передаче украинским спецслужбам данных о местном оборонном предприятии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, задержанный собирал и передавал украинским спецслужбам информацию, фотографии и видео о работе одного из оборонных предприятий Омской области. Против мужчины возбудили дело о госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, подозреваемых в сборе данных о российских военных. В ФСБ заявили, что подозреваемые выполняли задания украинской разведки - «путем визуального наблюдения» получали информацию о расположении техники и военнослужащих Южного военного округа, а затем передали эту информацию представителю спецслужбы Украины.

По версии ФСБ, жители Ростова-на-Дону сами связались с украинскими спецслужбами и согласились передать информацию о российских войсках, участвующих в СВО. За выполнение заданий они получали плату.