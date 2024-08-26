В аэропорту Минводы задержали самолет авиакомпании Utair

Вылет самолета авиакомпании Utair рейсом до Москвы задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за поломки. Об этом сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"26 августа в аэропорту города Минеральные Воды задержан к вылету рейс авиакомпании "Ютэйр" по маршруту до Москвы. Причина - поломка и замена воздушного судна Boeing 737-400 (159 мест) на Boeing 737-500 (126 мест)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, часть пассажиров перенаправлены на другие рейсы, на время ожидания предоставлено горячее питание и гостиница. Уральской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.