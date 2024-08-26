Удар нанесен энергообъекту в Одессе на юге Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, под удар попала подстанция, после чего пропал свет.

25 августа агентство сообщало, что беспилотники Воздушно-десантных войск РФ патрулируют побережье у Одессы и Очакова для предотвращения высадки ВСУ на Кинбурнской косе.

Несколькими днями раньше Лебедев заявлял, что Украина готовится к решающей битве с Россией в Одессе, при этом западные страны стремятся оттянуть это событие.

Он отметил, что наибольшая активность украинских войск фиксируется в самой Одессе и в порту Измаила. По словам координатора пророссийского подполья, на железной дороге «постоянно слышна работа».

СМИ сообщили о массированной ракетной атаке по Украине

Подпольщик также не исключил, что основной ударной силой должны стать иностранные наемники.