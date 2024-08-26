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78.ru: в Петербурге избитый мальчик в крови попросил прохожего о помощи

В Петербурге избитый 13-летний мальчик в крови рассказал прохожему о жестоком отчиме и попросил помощи. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Мальчик в крови попросил помощи у прохожего в Петербурге
© Газета.Ru

По информации телеканала, инцидент произошел 26 августа в Адмиралтейском районе. Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что к нему на улице подошел ребенок в крови и попросил о помощи. Мальчик заявил, что его избил пьяный отчим.

Пострадавшего ребенка на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение и поместили в нейрохирургическое отделение. Врачи диагностировали у него ушиб затылка, ссадины на шее и большую гематому на щеке.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли в жилище мальчика, где проживает его семья. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

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