Минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по дому в городе Энгельс Саратовской области. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что осколки упали прямо на парковку во дворе. Атака началась примерно в 6:00 по местному времени.

До этого в Сети были опубликованы новые кадры удара беспилотника Вооруженных сил Украины по жилому дому в Энгельсе. Предварительно, дом был атакован БПЛА самолетного типа с аэродинамической схемой «утка».

Стало известно, что при атаке ВСУ с помощью беспилотников на Саратовскую область пострадало четыре человека, одна женщина госпитализирована. Троим пострадавшим оказана помощь на месте.

Системы ПВО ночью с 25 на 26 августа сбили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины на территории России. Отмечается, что в Саратовской области было сбито девять беспилотных летательных аппаратов, в Курской области — три дрона.