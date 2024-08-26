В Подмосковье ребенок отрубил себе палец топором

В Одинцово семилетний мальчик нашел оставленный дядей топор, решил нарубить дров и ударил себя по пальцу. Об этом сообщает mk.ru.

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Мать семилетнего мальчика оставила ребенка под присмотром родственников. 44-летний дядя пострадавшего рубил во дворе дрова и оставив на видном месте топор, отлучился на несколько минут.

Ребенок решил попробовать свои силы в колке дров, он размахнулся, но не удержал топор. Лезвием ему осекло большой палец на ноге. Пострадавшего госпитализировали, пришить отрубленный палец хирургам не удалось.

До этого сообщалось, что в Педиатрическом университете Петербурга хирурги восемь часов пришивали подростку кисть руки, на которую упал топор. 13-летний школьник отдыхал на пляже возле поселка Агаларово в Ленобласти, он рубил дрова и случайно ударил топором по кисти. Подростка экстренно доставили в больницу педиатрического университета, хирурги буквально по частям собрали кисть и пришили два отрубленных пальца.