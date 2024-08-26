В Саратове остановлена работа аэропорта из-за атаки дронов

Работа международного аэропорта Гагарин в Саратове временно ограничена в связи с атакой беспилотников на регион, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Уточняется, что пока вылеты самолетов отложены.

«В настоящий момент органами воздушного движения в аэропорту Гагарин введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — заявил собеседник агентства.

Рано утром 26 августа силы ПВО ликвидировали несколько беспилотников в Саратовской области. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что обломки попали в жилые дома, на месте работают экстренные службы.

Позже глава региона информировал, что в результате падения обломков БПЛА частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте.

По словам Бусаргина, сейчас поврежденное многоэтажное здание проверяют, профильным структурам поручено оперативно провести обследование конструкции, чтобы оценить ущерб. Жильцов дома эвакуировали, пока им нельзя возвращаться в квартиры. Власти обещали предоставить им временное жилье, а после всех необходимых проверок можно будет подняться за документами и личными вещами.