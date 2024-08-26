В Иркутской области экс-главе Усть-Кута вынесли приговор за взятку

В Иркутской области бывшему главе Усть-Кутского муниципального образования Александру Душину был вынесен судебный приговор. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки и причинении тяжкого вреда здоровью первому заместителю мэра Усть-Кута, сообщает Следственный комитет по региону. Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Иркутской области, были признаны судом достаточными для вынесения решения. Душин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Как сообщается, уголовные дела были возбуждены по материалам УФСБ России по Иркутской области. Следствие установило, что в 2019 году Душин, действуя от имени администрации муниципального образования, заключил контракт с коммерческой организацией на выполнение работ по благоустройству. Однако, несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме и часть из них не соответствовала условиям контракта, чиновник подписал акты о приемке. На их основании этих документов из бюджета было оплачено более ₽40 млн, из которых более ₽5 млн составили средства за неисполненные работы. Отмечается, что Усть-Кутский горсуд признал Душина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет и штрафом ₽1 млн, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет. До этого в Нижнем Новгороде по подозрению в даче взятки задержали миллиардера, мецената и экс-депутата Дмитрия Володина. Предпринимателя подозревают в даче взятки сотруднику Росреестра.