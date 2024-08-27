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На афро-карибском карнавале в Лондоне ножевые ранения получили пять человек

Пять человек в результате нападения были госпитализированы с ножевыми ранениями во время второго дня празднования карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

На карнавале в Лондоне пять человек получили ножевые ранения
© globallookpress.com

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

Всего же за два дня ножевые ранения получили восемь человек. Помимо этого, были зарегистрированы два случая нанесения резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, а также случай использования кислоты.

Также отмечается, что за два дня мероприятия полицией были задержаны 320 человек.

Происшествия
Ножевые ранения