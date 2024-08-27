На карнавале в Лондоне пять человек получили ножевые ранения

Пять человек в результате нападения были госпитализированы с ножевыми ранениями во время второго дня празднования карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Скотленд-Ярда, состояние двоих пострадавших оценивается как критическое.

Всего же за два дня ножевые ранения получили восемь человек. Помимо этого, были зарегистрированы два случая нанесения резаных ран, которые не классифицируются как ножевые ранения, а также случай использования кислоты.

Также отмечается, что за два дня мероприятия полицией были задержаны 320 человек.