Дрон попал в 38-этажный жилой комплекс в Саратове, ранив двух человек

Во время атаки на Саратов беспилотник попал в 38-этажный жилой комплекс «Волга Скай». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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Дрон повредил несколько квартир жилого комплекса. По имеющейся информации, два человека получили ранения. Их состояние оценивается как тяжелое.

Дрон попал в здание УМВД в Белгороде

На месте происшествия работают экстренные службы.

До этого сообщалось, что минимум двадцать машин было повреждено в результате атаки украинского беспилотника по дому в городе Энгельсе Саратовской области.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что утром силы противовоздушной обороны сбили беспилотники. Обломки сбитых дронов попали в жилые дома. В Саратове и Энгельсе.

25 августа сообщалось, что в небе над Курской областью уничтожили ракету ВСУ и беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Он поблагодарил операторов российских систем противовоздушной обороны и защитников границы за работу.

Ранее аэропорт в Белгороде подвергся атаке украинского дрона.