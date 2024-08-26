Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Министерство обороны России, две компании и граждане, сообщает РИА Новости.

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«Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО "Профит Рейл", ООО "Урал Логистика" и Министерством обороны Российской Федерации к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда», — говорится в судебных документах.

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Эти лица признаны гражданскими истцами по данному уголовному делу. Суммы исковых требований не уточняются.