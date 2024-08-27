Часть фигурантов дела о подрыве Керченского моста скрылась за пределами РФ

Следственный комитет РФ, расследующий теракт на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года, установил, что некоторые организаторы и исполнители преступления находятся за пределами России. Об этом пишет ТАСС.

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В материалах дела указано, что следствие продолжает работу по установлению личности этих лиц, а также по выявлению их связей и организованного характера взаимодействия.

Установлены потерпевшие по делу о теракте на Крымском мосту

В ходе расследования российские следователи взаимодействовали с силовиками из Армении, Грузии и Китая. Было проведено более 30 экспертиз, изучены записи с камер видеонаблюдения, осмотрены телефоны и электронные носители обвиняемых.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту был подорван грузовик, что привело к пожару на соседнем грузовом поезде. В результате теракта, обрушились два пролета автомобильной части моста.

По делу о теракте обвинения были предъявлены восьми гражданам России, Армении и Украины. В настоящее время следствие завершено, материалы дела переданы обвиняемым для ознакомления. После утверждения дела Генеральной прокуратурой оно будет направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения.

Ранее суд установил потерпевших по делу о теракте на Крымском мосту.