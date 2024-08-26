Двое жителей Белгородской области пострадали во время атаки FPV-дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали легковой автомобиль в Белгородской области при помощи дрона, ранены два человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Два FPV-дрона атаковали легковое авто на трассе Красная Яруга — Вязовое, уточнил он.

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«Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами, сотрясением головного мозга и различными осколочными ранениями оказана первая помощь в Краснояружской ЦРБ», — написал Гладков.

Позже пострадавших отвезли в региональные медучреждения для дальнейшего лечения.

25 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками два населенных пункта Белгородского района.

22 августа украинские БПЛА атаковали два села в Белгородской области. Одной из целей стал населенный пункт Ясные Зори, где в результате сброса взрывного устройства с дрона был поврежден один частный дом и легковой автомобиль. Как рассказал Гладков, в здании оказались выбиты окна.

Ранее дроны ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области.