Пьяная драка в Краснодаре вызвала интерес Бастрыкина

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову возбудить уголовное дело по сообщению об избиении мужчины в Краснодаре, заявила пресс-служба ведомства. Об установленных обстоятельствах необходимо будет представить доклад.

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В соцсетях ранее появилась публикация, согласно которой в Краснодаре мужчина в состоянии алкогольного опьянения оскорбил случайного человека. После этого он избил оппонента, причинив ему множественные телесные повреждения. Кубанский Следком организовал по данному факту проверку.

Председатель Следственного комитета РФ 23 августа поручил возбудить уголовное дело в связи с обманом участника СВО таксистом в Ставрополе. Злоумышленник воспользовался мобильным телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит. Виновника до сих пор не привлекли к ответственности. Часть оформленных кредитных средств таксист перевел на личный банковский счет. Отмечается, что причиненный ущерб мужчине не возмещен.

Ранее внимание главы ведомства привлекло обращение жительницы Новосибирской области. Женщина воспитывает 10-летнего сына-инвалида. Ребенку заменили жизненно необходимый препарат, в связи с чем матери приходится самой покупать лекарство. Председателю СК доложат о результатах проверки, которую проведут по факту необеспечения лекарством.